بينهم كارول سماحة وجنات والحجّار.. 15 نجماً يحيون حفلات "الفالنتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب، تضم 5 ليالٍ متتالية، ويشارك فيها 15 مطرباً وموسيقياً من مصر والوطن العربي.

تقام الحفلات في الفترة ما بين 11 و15 فبراير/شباط الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.





وأكدت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، أن أولى حفلات عيد الحب تقام في الثامنة مساء الخميس 11 فبراير/شباط، بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة، وأحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.



والليلة الثانية يقام مساء الجمعة 12 فبراير/شباط، حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، والمطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.



أما في الحفل الثالث الذي يقام مساء السبت 13 فبراير/شباط، تشدو مي فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.





والليلة الرابعة تقام مساء الأحد 14 فبراير/شباط، ويحييها أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، يسبقه فاصل لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الإثنين 15 فبراير/شباط، حيث يقدم المطرب الكبير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي كوكبة من أعماله الخاصة، إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصل للمطربة إيمان عبدالغني وعازف الأكورديون وائل النجار.



