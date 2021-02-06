شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تتخلى عن شعرها الأشقر وتغير لونه للأحمر بعد أيام من احتفالها بعامها الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها الـ44، فاجأت شاكيرا عشاقها ومحبيها بظهورها بـ "LOOK"جديد، حيث اعتمدت النجمة الشهيرة تغيير لون شعرها للأحمر وهو اللون الذى جاء بمثابة مفاجأة لعشاقها، لكن النجمة الشهيرة كانت أكثر جمالاً وتبدو خاطفة للأنظار والأذهان بالـNEW LOOK.

كشفت شاكيرا ذات الـ( 44 عامًا) عن صور إطلالتها الجديدة من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث تضم صفحتها أكثر من 70.2 مليون شخص، وقد حصدت إطلالة شاكيرا سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل مرتادى صفحتها، وحققت الصورة أكثر من 1.18 مليون LIKES خلال 18 ساعة فقط من نشرها .

كما كشفت شاكيرا عن مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهى تصفيف شعرها بشكل مستقيم بدلا من تجعيد شعرها الذى اعتاد على شكله جمهور شاكيرا ، و علقت على الفيديو فكتبت " مفاجأة " .

يذكر أن النجمة العالمية شاكيرا التى يعشقها الملايين بدأت مسيرتها الفنية عام 1990 حيث قدمت عدد هائل من الأغنيات التى حققت نجاح مذهل عبر السنين ، و من أشهر أغنياتها "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever" و"la la la" و"loca"، وغيرهم .