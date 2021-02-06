شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل يعلق على مشهد أحمد عزت بمسلسل "الاختيار".. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن ردود الفعل الإيجابية على الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، وحالة الثناء على كل المشاركين به لم تتوقف إلى الآن، رغم البدء فى تصوير جزء ثان من المسلسل استعدادًا لعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث احتفى الممثل أحمد عزت، الذى لعب دور شيخ أزهر خلال أحداث المسلسل، بشهادة اعتبرها بمثابة وسام على صدره من المخرج الكبير محمد فاضل، وذلك بعدما كتب الأخير عبر حسابه على فيس بوك كلمات عبر بها عن مدى إعجابه بما قدمه عزت خلال المسلسل وتركه بصمة رغم قصر مساحة الدور.



احمد عزت عن محمد فاضل

وكتب محمد فاضل فى تعليقه على صورة من مشهد بكواليس تصوير المسلسل، للإشادة بدور أحمد عزت: "كنت متميزًا وفوجئت بك، لغة عربية قوية، وأداء قراءة القرآن كان رائعًا، ورغم محدودية الدور، إلا أنه ترك أثرًا، مبروك وفى انتظار التمثيل القادم".

بدوره، علق الفنان أحمد عزت على كلمات فاضل، بقوله: "تعليق أستاذ محمد فاضل على مشهدي في الاختيار لو أطول أعلقه على صدري وأمشي بيه في الشارع هعمل كده، ما أعظمه من شرف".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد عزت يعد واحد من أشهر الوجوه التى شاركت بأعمال هامة حينما كان طفلاً، حيث سبق شارك فى العديد من الأعمال الفنية وأبدع فيها بمرحلة الطفولة بأدوار مثل الدكتور خليل حسن خليل فى مسلسل "الوسية"، وعلى البدرى صغيرا فى "ليالى الحلمية"، وحصل على العديد من أدوار البطولة والأدوار المهمة فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها: «ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، هى وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر»، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العديد من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها:«بوجى وطمطم، أجمل الزهور، زهور من نور، حادى بادى، والبرلمان الصغير، وعلاء وصفاء والأصدقاء»

وفى سياق آخر شوّق رجل الأعمال، المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المصريين مؤخراً لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2021، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربي.

وقال المنتج تامر مرسى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "الاختيار 2.. رمضان 2021.. إن شاء الله.. قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. سينرچي، المتحدة، تحيا مصر، مصر العظمى".