شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصر والوطن العربى فى سلسلة حفلات عيد الحب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب تضم خمس ليالى متتالية ويشارك فيها ١٥ مطربًا وموسيقيًا من مصر والوطن العربي تبدأ فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون، صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقالت الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية، إن أولى سلسلة حفلات عيد الحب تقام فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة، أحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.



نجوم حفلات عيد الحب

الليلة الثانية تقام مساء الجمعة 12 فبراير ويقام حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح، أما الحفل الثالث يقام مساء السبت 13 فبراير تشدو مى فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

والليلة الرابعة تقام مساء الأحد 14 فبراير ويحييها أمير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصل لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الإثنين 15 فبراير حيث يقدم المطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلاً للمطربة إيمان عبد الغني وعازف الأكورديون وائل النجار .