شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تتصدر تريند جوجل .. ومنى السابر تتحدث عن أخر تطورات الأزمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منى السابر فاجئت متابعيها بفيديو خرجت فيه وهي تبكي، معبرة عن صدمتها من تطور الأحداث، خاصة بعد أن طلبت ابنتها حلا الترك الحصانة للحماية منها، ونشرت منى السابر فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيه عن أن حلا الترك طلبت من المحكمة الحصانة.

منى السابر : حلا الترك صدمتنىمنى السابر تقول: إن الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل، لأنه أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير، أنا من أسبوعين جاتلي حلا الترك ، وباستنى وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها.





حلا الترك تطالب الحماية من منى السابروأضافت منى السابر: "اللي صدمني، إن بنتي بتقول إنها تريد حصانة، حصانة من من! من أمها.



حلا الترك

يشار إلى أن حلا الترك قد حصلت على حكم سجن لمدة عام لوالدتها منى السابر بعد اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها لها.



حلا الترك

يذكر أن حلا الترك من التشتت الأسري حسبما اعترفت هي من قبل، في منشور لها عبر موقع «إنستجرام»، حيث تقيم حاليا في دولة الإمارات بعد أن التحقت بإحدى الجامعات هناك للدراسة ويعيش والدها المنتج محمد الترك، بعد زواجه من الفنانة المغربية دينا بطمة في المغرب، وتعيش والدتها في البحرين، وهناك عدد من القضايا بين والدها ووالدتها.



حلا الترك

حلا الترك "19 عاما"، مغنية وممثلة بحرينية، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير"عرب جوت تالنت"