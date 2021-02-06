شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحتفل بعيد ميلاد زوجته دانيا بحضور المقربين والأصدقاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان كريم فهمى، بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوى، الذى وافق، أمس الجمعة، الخامس من فبراير، فى حفل بسيط حضره المقربون منهم سارة حسنى، وزوجها الموزع الموسيقى نادر حمدى، ومصممة الأزياء ندى أكرم، ونشر كريم، عبر ستورى حسابه على انستجرام، لقطات من الاحتفال الذى أقيم ليلة أمس، حيث ردد الحاضرون أغانى عيد الميلاد احتفالا بزوجته.



كريم فهمى وسط زوجته ومصممة الأزياء ندى أكرم



من ناحية أخرى، كان النجم كريم فهمى، قد اعتذر عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة ولكن لم يتم الاتفاق معه.



دانيا البناوى وندى أكرم

وعاد كريم فهمى لمزاولة نشاطه الفنى مجدداً بعد شفائه من فيروس كورونا، الذى أصيب به أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث يستعد لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" الذى أنهى فيه عدد من مشاهده قبل توقفه الفترة الماضية، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومى فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ فترة.



دانيا البناوى وسط صديقاتها خلال الحفل



نادر حمدى مع زوجته سارة وندى





