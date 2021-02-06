عمرو وهبة .. تعرف على سر نشره فيديوهات على السوشيال ميديا

وقالت الفنانة شيماء سيف، إنها اعتادت على عمل بعض المقالب فى زوجها وتقوم بتصويرها، كما تنشر الكثير من الفيديوهات المضحكة على السوشيال ميديا.

وأضافت الفنانة شيماء سيف ، أنها اعتادت على عمل بعض المقالب فى زوجها وتقوم بتصويرها، كما تنشر الكثير من الفيديوهات المضحكة على السوشيال ميديا، أما الفنان عمرو وهبة فأكد أن هدفه الأساسي من عمل فيديوهات على السوشيال ميديا هو أن يجعل الناس سعداء، لأن الفترة الماضية كانت صعبة على الكثير بسبب فيروس كورونا والكثير من الأخبار الصعبة، لذلك قرر أن يضخ الكثير من الفديوهات لعل يكون هناك من يحب أن يشاهد تلك الفيديوهات ويسعد بها، وتلك الفيديوهات يقوم بتحضيرها فى وقت طويل.

شيماء سعيد عمرو وهبة ونجاح مسلسل "في بيتنا روبوت" عمرو وهبة ونجاح مسلسل "في بيتنا روبوت"

واستطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز، تصدر المشاهدات على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض حلقاته على قناه CBC.



عمرو وهبة

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.