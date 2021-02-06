شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تغنى "كفاياك أعذار" على أنغام العود.. وتامر حسنى: الله على إحساسك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته دائمًا فى دعم للمواهب الشابة، حرص النجم تامر حسنى، على مساندة وتشجيع إحدى الفتيات التى لم يشر إلى اسمها، وهى تعيد غناء أغنيته الشهيرة "كفاياك أعذار" التى طرحها نجم الجيل ضمن أغانى ألبومه "عيش بشوقك" عام 2018، ونشر تامر، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو لغناء المطربة الشابة، علق عليها: "الله عليكى وعلى إحساسك وعلى الأستاذ الفاضل عازف العود".

تامر حسنى يشجع الفتاة بعد غنائها كفاياك أعذار

ودائمًا ما يتميز الفنان تامر حسنى، بعلاقته القوية مع جمهوره ومتابعيه، حيث يشارك متابعيه الرأى فى أعماله الفنية أول بأول ويطلب منهم معرفة أرائهم فيها، التى دائما ما تأتى الردود عليها إيجابية، وسبق أن نشر النجم تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، تدوينه طالب فيها متابعيه بإبداء الرأى لاختيار واحدة من أغانيه الدرامية الـ 4، "نفس النهاية، وفجأه افترقنا، وقد الفراق، وبألف سلامة" لتصويرها فيديو كليب.



الفتاة تغنى كفاياك أعذار

وأكد تامر حسنى، أن رأى الجمهور هو من سيحدد أى من أغانيه المطروحة سيقوم بتصوريها، يأتى هذا فيما استطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالأغانى الذى طرحها من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية فى جمال كده، قد الفراق، طمعتينا.

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، كان قد رد على أحد معجبيه من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي طلب مقابلته، حيث أعاد نجم الجيل نشر فيديو للشاب عبر خاصية "ستورى" بحسابه فى موقع "إنستجرام"، والذى قال فيه: "نفسي أشوفك أنت بجد عظيم ربنا يحميك نفسي أقابلك.. ده خامس فيديو أعملهولك ومش هيبقى آخر فيديو، وأنا ذوى احتياجات خاصة، وأنا بحبك.. وكل حفلاتك بحضرها"، ليرد عليه نجم الجيل، قائلا: "يا حبيب قلبي أنا آسف أنا لسه شايف الفيديو ده حالا.. وبشكرك على كل كلامك.. وإن شاء الله أشوفك قريب.. وربنا يكرمك وتحقق حلمك وأقدر أساعدك يارب يا حبيبي".

كما وعد واحدة من معجباته بمشاركتها له في حفله المقبل، وذلك بعد إبداعها فى عزف إحدى أغنياته فى مقطع فيديو نشره أيضًا عبر ستوري حسابه على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "إيه حلاوتك دى.. انتي معايا الحفلة الجاية".