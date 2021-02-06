فؤاد المهندس .. أبرز محطات فى حياة "أستاذ" الكوميديا بالمسرح والسينما

القاهرة - سامية سيد - يتصدر اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس ، مؤشرات موقع جوجل للكلمات الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، رغم رحيله عن دنيانا منذ أكثر من 15 عامًا، حيث رحل عام 2006 بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، ويعد فؤاد المهندس صاحب لقب "الأستاذ"، الفنان والكوميديان الكبير الراحل صاحب أشهر القفشات في تاريخ السينما والمسرح.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المحطات فى حياة فؤاد المهندس فارس الكوميديا بالمسرح والسينما:

فؤاد المهندس ، ممثل كوميدي مصري وأحد كبار الفنانين المخضرمين الذين أبدعوا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، بكل تأكيد تستطيع أن تطلق عليه الفنان الشامل، إذ كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يسمى "كلمتين وبس" ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي.



فؤاد المهندس



فؤاد المهندس والأغانى فؤاد المهندس والأغانى يملك فؤاد المهندس ، العديد من الأغاني التي تبقى حاضرة في أذهان جمهوره حتى يومنا هذا، أشهرها "هنوا أبو الفصاد"، و"رايح أجيب الديب من ديله"، و"الراجل دة هيجنني"، و"قلبي يا غاوي خمس قارات" الأغنية من فيلم "مطاردة غرامية"، وهي كلمات فتحي قورة ومن ألحان الفنان منير مراد، و"حبيبي يا رقة" الأغنية من فيلم "اعترافات زوج" وهي من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

فؤاد المهندس



أعمال فؤاد المهندس للأطفال أعمال فؤاد المهندس للأطفال فؤاد المهندس قدم للتليفزيون أعمال كثيرة للأطفال أشهرها "فوازير عمو فؤاد" التي كانت تذاع في شهر رمضان والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وما زالت تعد أيقونة فنية.

فؤاد المهندس فؤاد المهندس والسينما فؤاد المهندس والسينما فؤاد المهندس قدم خلال مسيرته الفنية قرابة الـ 70 فيلمًا سينمائيًا ومن أشهر أفلامه كان (أرض النفاق، أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، العتبة جزاز)، إلا أن ذلك الانشغال لم يمنعه من العمل في المسرح الذي مثل عشقه الأول، وقدم على خشبة المسرح العديد من الأعمال الخالدة منها (سيدتي الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سك على بناتك)، ولما كان حريصا على الالتزام بعمله في المسرح يقال أنه قدم مسرحية إنها حقًا عائلة محترمة، مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطة في القلب، وزاد من غرابة الأمر أنه أخبر الأطباء أنه شفي من الجلطة أثناء عمله على خشبة المسرح.

فؤاد المهندس



فؤاد المهندس رائد الدراما العربية فؤاد المهندس رائد الدراما العربية لم يكن فؤاد المهندس رائدا من رواد السينما المصرية والدراما العربية فقط، بل كان أستاذا بارعا في الكوميدية الدرامية، وقدم خلال مسيرته أكثر من 150 عملًا دراميًا كوميديًا عبر الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح.

فؤاد المهندس





فؤاد المهندس وشويكارفؤاد المهندس تزوج من الفنانة شويكار ليشكلا ثنائيا فنيا شارك في بطولة عدد من الأفلام والمسرحيات، إذ جمعت بينهما قصة حب كبيرة كللت بالزواج، ودام لسنوات تم خلالها تقديم العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان الجمهور.. وعن أسباب فشل زيجات فؤاد المهندس، قال في أحد الحوارات التي أجراها مع الإعلامي مفيد فوزي: "نسب الإخفاق مش معظمها مني، جايز من كتر حرصي على شريكة حياتي وبسهل الأمور لهم بدي ولا آخذ، من كتر ما أنا حريص عليهم الظاهر ده بيفسد العلاقات".



فؤاد المهندس

فارق فؤاد المهندس عالمنا وهو في عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا من كافة أشكال الفنون.