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فيديو| محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على يوتيوب 12 مليون مشترك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي قناته على موقع "يوتيوب" 12 مليون مشترك.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"الحمد لله تخطينا 12 مليون مشترك على قناتنا باليوتيوب".

من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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