تعرف على أول ضيف في الموسم الرابع من "أسعد الله مساءكم من جديد "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحل النجم محمود حميدة ضيفا على أولى حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر.

وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لأحد أعمال الفنان الكبير يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة في المُجتمع المصري ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.