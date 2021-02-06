مها الصغير تكشف عن حوار مسجل مع والدها قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المذيعة مها الصغير عن موعد عرض حوار مسجل أجرته مع والدها مصفف الشعر محمد الصغير منذ عامين ولم يُعرض.

ونشرت مها صورًا تجمعهما، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت:"أنا عملت الحوار ده مع أبويا، من سنتين و بعد ما عملنا اتكلمنا كلنا و قررنا نأجله أو بالأصح قلنا بلاش علشان الميديا والناس، مش هنسلم واللي هيقول كوسة واللي هيقول واسطة ...الخ، مع إن الحوار رسمي وعن العمل والطموح وبناء الإنسان والإتقان ومعاني تانية كتيرة".

أضافت مها :"الكلام كان كله عن الشباب، و ازاي يحققوا أحلامهم، وبعد سنتين رحل محمد الصغير، و قال لي كلام مهم أوي علمني كذا حاجة إلا حاجة واحده بس.. أعمل إيه من بعده، اتفرجوا عليه كلام من القلب وكلام مهم وملهم كعادته، السبت على CBC التاسعة مساء، يارب يعجبكوا".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، منذ أيام.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة الماضي، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.