ويزو:" وزني في الثانوية العامة كان 137كيلو وبحب المحشي والبط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" عن أسباب زيادة وزنها.

وقالت ويزو خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي :" والدتي تناولت أدوية وفيتامينات كثيرة وأرضعتني لمدة عامين".

واستكملت:"عند فطامي قاموا باستبدال اللبن الطبيعي بالحلويات".

وأضافت:"عندما تخرجت من الثانوية العامة كان وزني 137 كيلو".

تابعت: "أحب المحشي جدا والبط والفراخ، والفطير والمش والفلفل الحار وأم علي والفتة بالموزة".

يذكر أن ويزو شاركت مؤخرا في مسرحية "اللوكاندة" التي عرضت على مسرح نجيب الريحاني، ويشارك بها كل من أشرف عبد الباقي، دينا محسن، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.