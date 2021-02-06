فؤاد المهندس يتصدر محركات البحث في جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، محركات البحث ومؤشرات موقع جوجل للكلمات الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية.

ورحل النجم الكبير عن عالمنا منذ أكثر من 15 عامًا، إذ رحل عام 2006 بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها فؤاد في الغناء هي "مارون جلاسيه" من كلمات مصطفى الشندويلي وألحان وتوزيع محمد الشيخ، و"قلبي يا غاوي خمس قارات" الأغنية من فيلم "مطاردة غرامية"، وهي كلمات فتحي قورة ومن ألحان الفنان منير مراد، و"حبيبي يا رقة" الأغنية من فيلم "اعترافات زوج" وهي من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.