لماذا لن تشارك إيميه صياح في مسلسلَي قصي خولي وعابد فهد؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت مقدمة البرامج إيميه صياح حقيقة عدم مشاركتها بمسلسلات درامية رمضان المقبل كاشفة عن أن الأسباب تعود للظروف التي يعيشها العالم وغيرها من الأمور.

وبعدما أمضت مقدمة البرامج والممثلة إيميه الصياح عطلة رأس السنة في لبنان، عادت إلى دبي حيث تمكث مع زوجها وطفليها. وكان طُرح عليها أكثر من مسلسل للموسم الرمضاني المقبل، لكنها رجّحت أنها ستغيب عن دراما رمضان في الموسم اللاحق.

وأوضحت في حديث لبرنامج “ET بالعربي” حقيقة ما حصل، قائلةً: “كان هناك أكثر من مشروع لموسم رمضان ولكنّ الظروف الحالية التي نعيشها لم تساعد، إضافة الى عوامل أخرى منعت الأمر. ولكنني أؤمن دائماً بأن كل شيء يحصل لسبب ما و”كل شي نصيب”.

كذلك، كان من المفترض أن تجتمع الصياح بالنجم السوري قصي خولي في مسلسل “لا حكم عليه” إذ أنها كانت مرشّحة لهذا الدور الذي عادت ولعبته النجمة فاليري أبو شقرا. إضافة الى التعاون الذي كان من المفترض أن يجمعها بالنجم السوري عابد فهد في مسلسل “ليل داخلي” منذ نحو عام إلا أن الأمر لم يتمّ بسبب ظروف فيروس كورونا”.