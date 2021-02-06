بالصورة: لاستحواذه على الكرة… كلب يتلقى بطاقة حمراء!

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين

شهدت مباراة ودية في صربيا واقعة طريفة بطلها كلب اقتحم إحدى المباريات الودية عدة مرات قبل أن يضطر حكم اللقاء لطرده.

وخلال المباراة الودية التي جمعت بين فريقي رادنسيكي 1923 وكولوبارا لازارفاس، المتنافسين في دوري الدرجة الثانية الصربي (الجمعة)، اقتحم كلب الملعب عدة مرات، وتسبب في توقف اللقاء.

وظل الكلب يطارد الكرة بشراسة في كل مرة يقتحم فيها الملعب، ويستحوذ عليها مانعا اللاعبين من الوصول إليها، مما اضطر حكم اللقاء إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

كلب يتلقى بطاقة حمراء لاستحواذه على الكرة

ونشرت صحيفة “سبورتسكي زورنال” الرياضية اليومية الصادرة في بلجراد صورة في موقعها على الإنترنت للحكم ماركو إفكوفيتش وهو يشهر البطاقة الحمراء للكلب، الذي أشاع الفوضى في الملعب قبل أن يخرج في النهاية.

وخسر رادنسيكي 1923، الذي يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الذي يضم 18 فريقا برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، اللقاء الذي أقيم استعدادا لانطلاق مرحلة الإياب من المسابقة بنتيجة 0-3 أمام كولوبارا صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يذكر أنه من المقرر استئناف المسابقة في 20 شباط الحالي، حيث يتأهل أول فريقين في نهاية المسابقة إلى دوري الدرجة الأولى الذي يضم 20 فريقا.