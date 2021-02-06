من خلال “رائحة كورونا”.. كلاب ألمانية مدرّبة تكتشف الفيروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دربت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات اللعاب البشري بنسبة نجاح بلغت 94 في المئة.

وقالت ايستر شالكه التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية إن الكلاب تعتاد أولا على “رائحة كورونا” التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها.

ومن جهته، قال هولجر فولك رئيس العيادة البيطرية: “أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابين بكوفيد-19 ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا 94 في المئة”.

وكانت فنلندا بدأت في شهر أيلول تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي-فانتا ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار. كما يستخدم مطار سانتياجو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.