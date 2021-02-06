أحلام تحقق إنجازًا جديدًا بألبوم “فدوة عيونك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بنجاح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، معلنةً تفوّقها على الصعيد العربي عالمياً.

وقالت عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الإجتماعي: “انا العربية الوحيدة التي يتصدر ألبومها قبل صدوره في تطبيق آي تيونز ويوتيوب عالمياً”.

وأضافت: “الحمدلله ربي عوّض تعبي خيراً. شكراً لكم جميعاً لدعمكم ومحبتكم. وأنا دائماً أقول انتم تاج الرأس ومحبتكم كبيرة”.

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية وهي “فدوة عيونك”، و“عيون بس”، و“حزين”، و“زوبعه”، و“يا آدمي حس”، و“دفتر وممحاه”، و“الله يرحمه”، و“تشرق الشمس وتغيب”، و“دمعة زرقا”، و“الفرقا”، و“خاطري ضايق”، و“ابن التراب”، و“ما سألت إلا عليك”.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، سيصدر في 7 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي “لا بارك الله في الغياب”، و“موعدنا الأخير”، و“لا يروح الليل”، و“ما به تفاصيل”، و“بعض الناس”، و“بريء”، و“خطاك اللاش”، و“تمرد”، و“باب قلبي”، و“بعض الأوقات”، و“تسولف عبرتي”، و“عشان إتتوب”.

وتعاونت أحلام في الألبوم الجديد مع نخبة من الأمراء في الشعر والتلحين، فمن الشعراء تعاونت مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، والأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، ومساعد الرشيدي، وعبدالله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبدالرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.

وأما بالنسبة للملحنين، فتجدد التعاون الفنّانة الخليجية هذه المرة مع الملحن الموسيقار طلال، وسهم صادق الشاعر وناصر الصالح، وياسر بوعلي، وعبدالقادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبدالرحمن العثمان أما على صعيد التوزيع الموسيقي فبرزت أسماء وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وغيرهم.

نفيد بالذكر أن شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أصدرت أغاني ألبوم “فدورة عيونك” حصريًا على موقع “ديزر” والكليبات الخاصة بها تم عرضها على تطبيق “فن بوكس”، على أن يتم إصدارها في الساعات المقبلة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.