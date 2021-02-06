أميمة طالب تفاجئ جمهورها وتحدّد موعد خطوبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة أميمة طالب الجمهور بالإعلان عن توديع العزوبية بتاريخ 29 فبراير الجاري.

وكتبت أميمة عبر حسابها على تويتر: “الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات ستعقد خطوبتي يوم 29 فبراير2021“.

الجمهور عبر حساب أميمة على تويتر انقسم بين من مبارك لها وبين من عَلِمَ أنها تمازحه خاصة أن شهر فبراير ينتهي يوم الأحد في 28، فهناك من علّق بالقول: “تحمست لكن ليس هناك من 29 فبراير”. وآخر كتب “نخترع لك يوم 29 في فبراير يا عمري ولا يهمك أهم شيء نفرح بك ومعك”. “هذه لعبة ليس هناك من يوم 29 في شهر فبراير”.

لكن البعض لم ينتبه الى التاريخ وراح يبارك لها وقال: “الف مبروك يا أجمل انسانة في الكون تستاهلين كل خير”.

نذكر أن أميمة طالب أطلقت مؤخراً أغنية بعنوان “لا تغيب” كلمات سبيت، ألحان سفير الالحان فايز السعيد، توزيع محمد صالح ومكساج جاسم محمد وانتاج ستديو فايز السعيد ساوند اند ميديا برودكش.