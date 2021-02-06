مالوما بصور جديدة تتصدّر محركات البحث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم الكولومبي العالمي مالوما صورًا جديدة التقطت له مؤخرًا وظهر فيها بإطلالة رياضية.

وظهر مالوما في الصور في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديدًا المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونيًا، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك الجمهور بها.

وكان مالوما قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان 7DJ وتضمن مجموعة من الأغاني اللاتينية التي حققت ملايين المشاهدات على قناته بموقع “يوتيوب”.

نفيد بالذكر أن مالوما أصدر منذ فترة كليب Pa’ Ti و Lonely بمشاركة النجمة العالمية جنيفر لوبيز وحقق العمل أكثر من 85 مليون مشاهدة في أسابيع قليلة.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما حصل مؤخرًا على جائزة فنان العام اللاتيني وجائزة أفضل أغنية لاتينية عن أغنيته الشهيرة “هاواي” التي حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوليو الماضي.