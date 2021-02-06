مفاجأة من زوجة أحمد السقا عن والدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المذيعة مها الصغير، عن الموافقة على عرض حوار كانت أجرته مع والدها خبير التجميل الشهير محمد الصغير منذ عامين لكنه لم ير النور، إلا أنه وبعد أيام من وفاته قررت قناة cbc عرض الحوار الخاص بمحمد الصغير، يوم السبت 6 شباط (فبراير) في التاسعة مساءً.

وكشفت مها أسباب عدم عرض الحوار وقت تسجيله منذ عامين من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “أنا عملت الحوار ده مع أبويا، من سنتين وبعد ما عملنا اتكلمنا كلنا وقررنا نأجله أو بالاصح قلنا بلاش علشان الميديا والناس، مش هنسلم والي هيقول كوسه والي هيقول واسطة… إلخ، مع إن الحوار رسمي وعن العمل والطموح وبناء الإنسان والإتقان ومعاني تانية كتيرة”.

وتابعت: “الكلام كان كله عن الشباب، وإزاي يحققوا أحلامهم، وبعد سنتين رحل محمد الصغير، وقال لي كلام مهم أوي علمني كذا حاجة إلا حاجة واحدة بس… أعمل إيه من بعده، اتفرجوا عليه كلام من القلب وكلام مهم وملهم كعادته، السبت على CBC التاسعه مساء، يارب يعجبكوا”.

وكان مصفف الشعر محمد الصغير قد توفي يوم الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2021، إثر إصابته بفيروس كورونا المتسجد، وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات.

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