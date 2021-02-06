شكرا لقرائتكم خبر عن زينة عامر منيب تكشف عن صورة قديمة مع والدها الراحل فى فترة طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت زينة عامر منيب، عن صورة لها خلال فترة طفولتها مع والدها الفنان والمطرب الراحل عامر منيب، لكنها لم تكشف عن توقيت أو كواليس التقاط الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ولم تعلق عليها بأى شيء، فيما ظهرت فى الصورة وهى جالسة على كتفى والدها النجم الراحل.



عامر منيب وابنته زينة

وسبق وأحيت شقيقتها مريم، الذكرى التاسعة لرحيل والدها، الذى توفى يوم 26 نوفمبر من عام 2011، ونشرت مجموعة صور لها معه فى طفولتها، معلقة عليها عبر خاصية ستورى "إنستجرام": "9 سنوات ولم أتمكن من مواكبة الحب والاحترام اللطيف الذى يظهره لى الجميع فى اللحظة التى يعلمون فيها أنك أبى"، وكتبت تعليقًا على صورة أخرى: "ستبقى دائما فى نفس المكانة دائمًا بغض النظر عن سرعة مرور الوقت".

فيما علقت على صورة أخرى: "لقد كنت محظوظًا فى اليوم الذى سرت فيه على هذه الأرض وأنا أعلم أنك أبى، صخرتى، وكل شىء بالنسبة لى".

وتسببت وفاة عامر منيب بعد صراعه مع سرطان القولون فى صدمة كبيرة لدى عشاقه وزملائه من أبناء الوسط الفنى بعد وفاته فى سن صغير، إلا أن أعماله الغنائية وأفلامه التى قام ببطولتها لا تزال إلى الآن تخلد اسمه بين قلوب محبيه، عامر منيب الذى اشتهر بغناء الأغانى الرومانسية طوال مشواره.

الراحل عامر منيب تم اكتشافه على يد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال لقاء جمع ألمع نجوم الفن منهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبد الوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة مارى منيب وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبلا باهرا، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.