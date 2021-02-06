شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الإماراتية ناعية عزت العلايلى: رحلت ولكن لن ننساك أنت تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذى وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عامًا منذ بدء عمله بالتمثيل، قائلة: "خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولكل فنانين مصر والعالم العربى رحلت ولكن لن ننساك أنت تاريخ مصر".

وقالت أحلام فى تغرية عبر حسابها على تويتر: "هالإنسان كثير أحبه زعلت لما سمعت خبر وفاته رحم الله الفنان الكبير اللى طالما أسعدنا عزت العلايلى الله يرحمه ويغفر له ويجل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره.. خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولكل فنانين مصر والعالم العربي رحلت ولكن لن ننساك أنت تاريخ مصر".



الفنانة الإماراتية أحلام

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

وشيع جثمان الفنان الراحل، عقب صلاة عصر الجمعة، ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث رافق الجثمان نجله محمود، وكان عدد من الفنانين قد حضروا لصلاة الجنازة وتوديعه ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، خالد النبوى، إلهام شاهين، أشرف زكى، أيمن عزب، بوسى شلبى، لبلبة، خالد عبد الجليل وعدد من اقاربه.