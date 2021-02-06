شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. قدم 14 فيلم ناجحا مع إسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان المصرى اللبناني إلياس مؤدب، اليوم السبت الموافق 6 فبراير، ويعد إلياس مؤدب واحدا من أشهر نجوم الكوميديا في السينما المصرية خاصة خلال الأفلام التي شارك فيها مع نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، حيث شاركه في 14 فيلما اعتبرت علامة فارقة فى تاريخه السينمائى.





وبدأت سلسلة أفلام إلياس مؤدب مع الفنان إسماعيل ياسين عام 1947، من خلال فيلم "حبيب العمر" وشاركهما في البطولة كل من، فريد الأطرش، سامية جمال، حسن فايق، لولا صدقى، وغيرهم وفى نفس العام شاركا أيضا في فيلم "الستات عفاريت" وشاركهما في البطولة كلا من ليلى فوزى ومحمود المليجى وثريا حلمى وحسن فايق وزينات صدقى، وفريد شوقى.





وواصلا نجاحهما سويا بفيلمين في عام 1948، وهما "الروح والجسد" مع محمد فوزى وكاميليا وشادية وكمال الشناوى، أما الفيلم الثانى فهو "عنبر" وشاركهما البطولة أنور وجدى وليلى مراد واستيفان روستى وفريد شوقى ورياض القصبجى.

واستكملا نجاحاتهما في عام 1949، من خلال 3 أفلام هي "شارع البهلوان"، مع كاميليا وكمال الشناوى وحسن فايق، أما الفيلم الثانى فهو "كلام الناس"، مع شادية وإبراهيم حمودة وزوزو محمد، عبد العزيز محمود، وسعاد مكاوى، أما الفيلم الثالث فهو "منديل الحلو"، مع تحية كاريوكا وعبد العزيز محمود ومارى منيب ومحمود المليجى.





وفى عام 1950، قدما 4 أفلام هي "البطل" مع تحية كاريوكا وشادية وزينات صدقى، أما الفيلم الثانى فهو "ست الحسن" مع ليلى فوزى وكمال الشناوى، وسامية جمال، وعزيز عثمان، أما الفيلم الثالث " فهو "سيبونى أغنى" مع صباح وسعد عبد الوهاب وماجدة، أما الفيلم الرابع فهو "فلفل" مع حسن فايق وماجدة ولولا صدقى وفريد شوقى.





كما قدما في عامي 1951 و 1952، 5 أفلام هى"البنات شربات"، مع أحلام والأختين عواطف ورجاء يوسف وعبد الفتاح القصرى، فيلم "فايق ورايق" مع كارم محمود وسميحة توفيق وعبد الفتاح القصرى، فيلم "قطر الندى" من بطولة أنور وجدى وشادية وزينات صدقى ورياض القصبجى، فيلم "بيت النتاش"، مع شادية وزينات صدقى وعبد الفتاح القصرى وعبد السلام النابلسى، وأخير فيلم "حلال عليك" مع هدى شمس الدين وثريا حلمى واستيفان روستى.