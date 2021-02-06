شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جينيفر لورانس بجرح فى جفنها أثناء تصوير فيلم Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر إعلامية متعددة بينها موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن النجمة العالمية جينيفر لورانس الحاصلة على جائزة الأوسكار، أصيبت أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأمريكية.



جيــنفر

في الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل، شوهدت لورانس على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.



جينفر

وظهرت الممثلة، التي كانت ترتدي باروكة حمراء، وهى تبدو وكأنها تضع يدها على وجهها، وأخبر مصدر الصحيفة، أن بعض الزجاج أصاب عين جينيفر، لكنها بخير، ويبدو أن الممثلة كانت تصور مشهدًا لأعمال الشغب حيث يمكن رؤية المباني المغطاة في الخلفية، جنبًا إلى جنب مع ممثلين يرتديان زيًا يشابه زى رجال تطبيق القانون في شرطة نيويورك.



جينفــر

وظهر ليوناردو دي كابريو فى أول صورة له من كواليس أحدث أفلامه السينمائية الذى يقوم بتصويرها حاليا" Don't Look Up" التي تشاركه فيه جينيفر لورانس، حيث تم التقاط الصور داخل مدينة بوسطن، وظهر ليوناردو، بلوك مميز خلال الفيلم الذى ينتظره محبيه.

وشهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديدا كبيرا فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.