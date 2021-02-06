زفاف كاتي بيري وأورلاندو بلوم “وشيك” والحفل على الشاطئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أدى تفشي جائحة كورونا حول العالم إلى تأجيل العديد من المناسبات المهمة واضطر العديد من المشاهير لتأجيل إقامة أعراسهم ومن هؤلاء المغنية الأميركية كاتي بيري والممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم.

ولكن على ما يبدو أن بيري وبلوم سئما الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم جراء الوباء وقررا الزواج في حفل زفاف صغير يُقام على الشاطئ في مدينة سانتا باربرا، ولاية كاليفورنيا على مقربة من منزلهما.

وتراجع الثنائي بسبب الجائحة عن إقامة حفل زفافهما في اليابان كما قررا في السابق وأكدا أنهما يرغبان في حفل زفاف متواضع وآمن اجتماعياً ويتماشى مع الأوضاع الحالية وأيضاً أن تكون ابنتهما ديزي التي ولدت الصيف الماضي جزءاً من الحفل وذلك وفقاً لتصريحات مصدر مقرب منهما.

ومن المعروف ان كلاً من بيري وبلوم سبق لهما تجربة الزواج من قبل، حيث كان بلوم، 44 عاماً، متزوجاً من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير ولديهما ابن يبلغ من العمر 10 سنوات أما كاتي، 36 عاماًف كانت متزوجة من الممثل راسل براند.

وبالرغم من أنه حفل الزفاف الثاني بالنسبة لكليهما إلا أنهما سعداء به للغاية ويؤكدان أن هذه المرة هو زواج من أجل البقاء بسبب توافر جميع العناصر الصحيحة في علاقتهما وقرر الثنائي بمجرد زوال قيود الإغلاق سيبدآن رحلة شهر العسل ويأملان أن تصبح اليابان جزءاً من خططهما في هذا الوقت.