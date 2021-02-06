السبب الحقيقي وراء اعتذار هيفاء وهبي عن مسلسل يسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت شركة “العدل غروب” في بيان لها، أنه لا صحة لوجود خلاف بين شركة العدل والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد اعتذار الأخيرة عن عدم المشاركة في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا.

وقال المتحدث الإعلامي للشركة إنه لم يحدث أي خلاف على الأجر مع هيفاء، أو حتى بخصوص وضع اسمها على التترات، كما أشيع على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية.

ونفى البيان كل ما تردد عن أسباب رفض هيفاء المشاركة في المسلسل، مؤكداً أن السبب الحقيقي هو تنظيم المواعيد، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض الدول، كان من الصعب أن يتم التوفيق بين المواعيد وسفرها.

يذكر أن مسلسل “حرب أهلية” من بطولة الفنانة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021. وهو اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقاً، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق.