بالصور – أحمد العوضي يتعرض لإصابة مزعجة خلال التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي، من خلال حسابه الخاص على “فيسبوك”، عن تعرض للإصابة في يده أثناء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “اللي مالوش كبير” مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

نشر العوضي صورة ليده بعد إصابتها وعلق عليها كاتباً: “8 غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير”.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.

وكان العوضي قد تحدث عن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في المسلسل، وقال إنه يتعامل مع زوجته أثناء التصوير على أنها نجمة محترفة وفصل علاقتهما الزوجية عن موقع التصوير، لكن في المنزل يعودان زوجين مرة أخرى.

وكان آخر أعمال العوضي بطولته لمسلسل “شديد الخطورة” مع الفنانة ريم مصطفى وحقق نجاحاً كبيراً في أول بطولة مطلقة له.

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