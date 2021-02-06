8 سنوات على اغتيال "بلعيد".. ذكرى تحاصر إخوان تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سياق متأزم شبيه بذاك الذي سبق اغتياله قبل 8 سنوات، تحيي تونس، السبت، ذكرى اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد.

أزمة سياسية وتهديدات إرهابية واحتقان اجتماعي.. ثلاثية تحكم المشهد التونسي، وترسم إحداثيات مرتبكة تعيد إلى ذاكرة التونسيين المشهد قبيل 6 فبراير/ شباط 2013، اليوم الذي أحدث منعطفا في التاريخ المعاصر للبلاد.

ففي مثل هذا اليوم، كان شكري بلعيد يقفز درجات المبنى باتجاه سيارته الرابضة في ساحته بإحدى ضواحي العاصمة، وخلف المقود كان السائق بانتظاره، وحالما فتح الباب وجلس بالمقعد المجاور، لم تمنحه الرصاصات التي تلقاها الوقت حتى ليحيي الرجل الغارق في صدمته من هول ما رأى.



ذكرى ترعب الإخوان



شكري بلعيد، القيادي اليساري الذي لم يكن يتوانى عن انتقاد الإخوان، وفضح أجندتهم وفصامهم، بات رمزا يرعب التنظيم حيا وميتا.



"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر مركزية عمالية في تونس، و66 منظمة محلية أخرى، تعتزم، اليوم السبت، تنظيم مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة، تنديدا باغتيال بلعيد، والمطالبة بالكشف عمن يقف وراء العملية التي جرت في عهد الإخوان.

وبحسب تصريحات قيادات يسارية لـ"الخليج 365"، فإن المسيرة ستندد أيضا بمنطق العنف وخطاب الكراهية والتضييق على الحريات في تونس، من قبل حركة "النهضة" الإخوانية منذ 2012.

حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"؛ المعروف اختصارا باسم "الوطد"، وهو الحزب الذي ترأسه بلعيد حتى اغتياله، أصدر بيانا اطلعت عليه ”الخليج 365”، جدّد فيه المطالبة بكشف حقيقة اغتيال زعيمه، والاغتيالات السياسية الأخرى مثل القومي محمد البراهمي (اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013)، والعمليات الإرهابية التي استهدفت المؤسستين العسكرية والأمنية.

وفي بيانه، أدان الحزب مساعي حركة النهضة "المحمومة لسدّ منافذ الحقيقة وتعطيل مسارها في علاقة بكشف قضايا الإرهاب" التي تشهدها تونس منذ 2011، في ظل تأجيل القضاء التونسي، الجمعة الماضي، النظر في قضية اغتيال بلعيد إلى تاريخ 29 مايو/آيار القادم.

من جانبه، قال زهير حمدي، أمين عام التيار الشعبي، ذو التوجهات القومية، لـ"الخليج 365"، إن "النظام المسؤول عن اغتيال الشهيد يواجه اليوم انتفاضة جديدة من الفئات الشعبية والشباب في تونس"، في إشارة إلى الإخوان.

وحمّل حمدي الحركة الإخوانية مسؤولية الفساد والانهيار الذي تعيشه المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية في البلاد، وسعيها لطمس حقيقة الاغتيالات، مطالبا جميع القوى الحية في تونس بالتصدي لحكم الإخوان الظالم والفاسد.

الجهاز السري



مرة أخرى، تطرح قضية الجهاز السري نفسها في تونس بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد، وهو جهاز يعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة خدمة للأجندات الإخوانية، أو هو بمثابة جناحهم العسكري ويشرف على عملية تصفية الخصوم السياسيين للتنظيم وترتيب عمليات الاغتيال والتنسيق مع الجماعات الإرهابية في الجبال.

التنظيم السري للإخوان وقع في مصيدة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تضم أكثر من 100 محام)، حيث تم كشف اتصالات سرية بين زعيم الإخوان راشد الغنوشي ومنفذ عملية اغتيال بلعيد، كمال القضقاضي، قبل أيام من استهداف القيادي اليساري.

ويشير المحامي بشير المسلماني إلى أن عبدالعزيز الدغسني، صهر الغنوشي، كان يشرف على التنسيق بين إخوان تونس ومصر في تلك الفترة، وفق وثائق رسمية تم إيداعها عند القضاء التونسي منذ سنة 2018.

وشدد المسلماني، لـ"الخليج 365"، على أن الإخوان يتحملون مسؤولية اغتيال بلعيد بشكل مباشر، لأن صوته كان عاليا ضد الظلامية السياسية.

مصادر أمنية رفضت الكشف عن هويتها، أكدت لـ"الخليج 365" أيضا، أن إخوان تونس يمتلكون أجهزة تنصت عالية الجودة، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4000 مكالمة في نفس الوقت، وعادةً ما تنقل على متن سيارات مغلقة.

ولفتت إلى أن المدعو مصطفى خذر الذي يعتبر الصندوق الأسود للتنظيم السري، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المنحرفين (أصحاب السوابق) في محافظات العاصمة تونس، تتضمن هوياتهم وأرقام هواتفهم، ما يؤكد وجود عمليات تجنيد واسعة لفائدة التنظيم منذ 2011.