شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان وماجد المصرى وزوجاتهما مع أصدقائهم فى رحلة عائلية بالأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط آثار مصر العريقة وتاريخها المزدهر وأجواء الشتاء الدافئة، قضى النجم محمد زيدان، مهاجم المنتخب المصرى ونادى بروسيا دورتموند الألمانى السابق، يوما ترفيهيا وفسحة لطيفة مع زوجته ميناس، وصديقه الفنان ماجد المصرى وزوجته رانيا أبو النصر، والإعلامية شيرين حمدى، وبعض الأصدقاء المقربين منهم، مع حضارة أجدادنا فى منطقة الأهرامات بالجيزة.





ونشر زيدان، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا من الرحلة، وسط واحدة من عجائب الدنيا السبع، وحرص هؤلاء على التقاط الصور التذكارية الجماعية أمام الأهرامات وصورا أخرى رومانسية مع زوجته، بينما نشرت الإعلامية شيرين حمدى، صورا أخرى من زيارة الأهرامات مع هذه الكوكبة.





وكان النجم ماجد المصرى، كشف مؤخرا عن إصابته فى قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2021، وشارك بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده فى أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلاً: "موجود لتلقى العلاج اللازم بعد إصابتى وسقوطى من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".





ويأتى ذلك بعد الأزمة الصحية التى عانى منها الفنان ماجد المصرى مع بداية العام الجديد 2021 فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، ففى أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله فى مرحلة العزل المنزلى بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجى أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به فى مدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة الماضية.











