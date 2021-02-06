شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب إلى أكثر من 12 مليون مشترك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد رمضان، بتخطى عدد المشتركين بقناته الرسمية على يوتيوب، إلى أكثر من 12 مليون مشترك، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، فيديو تعريفى بقناته مدون عليها عدد المشتركين، قائلا: "الحمد لله، تخطينا الـ12 مليون مُشترك على قناتنا باليوتيوب، ثقة فى الله نجاح".

من ناحية أخرى، عاد النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى" من أسوان إلى القاهرة، بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل فى المدينة النوبية، التى استغرقت 4 أيام وجمعت بينه وبين عبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، ومقرر استئناف التصوير فى القاهرة مباشرة.





وكانت شركة سينرجى قد طرحت منذ أيام، تريلر أول قصير من مسلسل "موسى"، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.