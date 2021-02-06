شكرا لقرائتكم خبر عن no music no problem.. عمرو دياب يستمتع بالغناء مع أصدقائه فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الميجا ستار عمرو دياب، مع أصدقاءه، فى جلسة موسيقية فى دبى، حيث ظهر الهضبة فى صورة وبجواره أصدقائه وهم يحملون فى أياديهم "الميكروفونات"، كما ظهر عمرو دياب فى صورة أخرى بإطلالة شبابية مرتديًا قميصًا باللون الزيتى وتيشيرت أبيض ونظارة شمسية، حاملا فى يديه صينية "ميكروفونات" قبل تقديمها لأصدقائه.



عمرو مع أصدقائه

وعلق الهضبة على الصورتين، التى نشرهما عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "Nammos vibes, no music no problem"، يأتى هذا فيما يقضى الهضبة عمرو دياب، عطلته الحالية فى مدينة دبي، ومن حين لآخر يشارك متابعيه وجمهوره بلقطة له برفقه أصدقائه فى المدينة الإماراتية، وفى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يقود سيارته فى شوارع الإمارات العربية المتحدة.

ولفت الهضبة الأنظار إليه، فى أحدث ظهور له بشوارع مدينة دبى، أثناء قيادته سيارته الفارهة، ليعلن عن تواجده خلال الفترة الحالية فى الإمارات العربية المتحدة لقضاء عطلته الحالية، بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبومه الأخير الذى طرحه الفترة الماضية. وعلى نفس السياق، شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهى تتجول فى شوارع مدينة دبى لتلتقى بالهضبة عمرو دياب أثناء تجوله أيضًا لتوثق تلك اللحظة قائلة "النجم الجميل اللى بحبه وبموت فيه، أحلى صدفة وأحلى مقابلة".