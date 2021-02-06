شكرا لقرائتكم خبر عن المستريح فى الدراما المصرية.. 5 أعمال عالجت قضايا توظيف الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة المستريح أو النصب بحجة توظيف الأموال ظاهرة بدأت فى الانتشار بشدة خلال الفترة الأخيرة، فأصبحنا نسمع كل يوم عن شخص استطاع بألاعيبه وطريقته فى الإقناع جمع ملايين الجنيهات من الكثير من المواطنين بحجة توظيفها فى عدة مجالات مختلفة للحصول على عائد كبير، ثم يهرب بها وتضيع الأموال على أصحابها، وقد سلطت الدراما المصرية الضوء على هذه القضية المهمة عبر عدة أعمال منها:

"العتبة الخضراء"

قدم الفنان أحمد مظهر دور محتال يوهم أحد رجال الصعيد الذى باع أرضه، وسافر إلى القاهرة ليتاجر فى الفاكهة، بأنه يمكنه أن يبيع له ميدان العتبة الخضراء، ويصدقه الرجل الصعيدى ويضع كل أمواله فى سبيل شراء الميدان، فيأخذ المحتال كل أمواله ويختفى، بالإضافة إلى العديد من عمليات النصب التى تضمنها الفيلم، وهو من بطولة صباح وأحمد مظهر وإسماعيل ياسين، وتأليف جليل البندارى، إخراج فطين عبد الوهاب.

"كراكون فى الشارع"

كان يحكى الفيلم قصة مهندس وزوجته وابنه وابنته انهار منزلهم، ما جعلهم يعيشون في مساكن الإيواء، وضمن أحداث الفيلم ظهر مقاول جمع أموال من الناس الذين أنهارت منازلهم ومن ضمنهم المهندس شريف، ثم نصب عليهم وهرب، الفيلم من بطولة عادل إمام ويسران تأليف أحمد الخطيب، إخراج أحمد يحيى.

"الخروج من المأزق"

يحكى المسلسل قصة رجل يدعى السيد يوسف أحد أصحاب شركات توظيف الأموال التى انتشرت خلال فترة الثمانينيات فى مصر وتسببت بالعديد من المشكلات للأقتصاد القومى، بجانب النصب وسرقة أموال المواطنين، المسلسل من بطولة يحيى الفخرانى وإيمان وأحمد توفيق ورانيا فريد شوقى، تأليف نبيل علام، إخراج صفوت القشيرى.

"العنكبوت"

ظهر ضمن أحداث المسلسل شخصية النورى الذى يسرق أهالى القرية لحساب صحفى يدعى عبده الدسوقى، والذى أقاما فيما بعد شركة لتوظيف الأموال، المسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز ونرمين الفقى وياسر جلال وسلوى خطاب، تأليف عمرو عبد السميع، إخراج إبراهيم الشوادى.

"الريان"

ناقش المسلسل أشهر قضايا شركات توظيف الأموال والتي أثارت جدلا واسعا خلال فترة الثمانينات القرن الماضى، وهى شركة الريان التي تورطت في عمليات نصب ضخمة، وحكم على صاحبها رجل الأعمال أحمد الريان في النهاية بالسجن 23 عاما، العمل من بطولة الفنان خالد صالح وصلاح عبد الله وباسم سمرة، معالجة درامية وسيناريو حازم الحديدى، إخراج شيرين عادل.