شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام .. شاهد الزعيم فى مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" بالصينى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفتاة خلال تحدثها بنفس حوار الزعيم عادل إمام الشهير مع حاجب المحكمة فى المسرحية، والذى لعب دوره الممثل سامي جوهر، الذى قدم شخصية "برعى".

وذكرت الفتاة التي تدعى آسيا، من خلال فيديو لشبكة تلفزيون الصين، بأنها يشرفها تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب، مضيفة: "تعرفت على هذا الفنان الرائع – عادل إمام – لأول مرة من أحد أصدقائى ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عن مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية".



عادل إمام

وأوضحت، أن صديقا لها شرح لها معانى الكلمات العامية وأسلوب حديث الفنان الكبير عادل إمام ، مشيرة أن تعبيراته تنقل الفرح دائما .

يشار إلى أن مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريرى ونظيم شعراوى وإخراج هانى مطاوع، وتدور أحداثها حول سرحان عبد البصير الشخص المسالم الذى يعمل فى التليفزيون، ويتهم فى جريمة قتل جارته والطريقة الوحيدة لبراءته هى شهادته على شخص آخر.