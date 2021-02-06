إسعاد يونس ناعية عزت العلايلي :"في رحاب الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

ونشرت إسعاد صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"مع السلامة يا صديقي في رحاب الله".

وأقيمت عصر الجمعة صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا