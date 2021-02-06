هيفاء وهبي تهنئ نوال الزغبي على "عقلي وقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على تهنئة صديقتها الفنانة نوال الزغبي على أغنيتها الجديدة "عقلي وقف".

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك النجمة الجميلة نوال الزغبي.. أغنيتك الحلوة كتير، عقلي وقف".

أغنية "عقلي وقف" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، في أول تعاون لهم مع الفنانة نوال الزغبي، وتولى إخراج الكليب فادي حداد.

نوال كانت قد طرحت في فبراير 2019 آخر ألبوم لها بعنوان "كدة باي"، ويضم 10 أغاني منها "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"الجمال له ناسه"، و"يام صعبة"، و"مية وجع"، و"لف وأرجع تاني".