بكاء جمال يوسف وإدوارد على الهواء (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حلّ الفنان جمال يوسف ضيفًا على الفنان إدوارد فؤاد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" عبر فضائية "اليوم - أوربت".

وشارك إدوارد، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، مجموعة صور لتكريم جمال يوسف في "القاهرة اليوم"، ظهر فيها الثنائي وهما يبكيان.

وكشف يوسف خلال اللقاء، أن زوجته تعرضت لمضايقات في مواقف كثيرة أثناء مرضه قائلا: "حتى اليهود ميعملوش كده".

وأوضح أن هناك شخصا دخل لزوجته على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعرض عليها أن تعمل سكرتيرة لديه، معلّقا: "سكرتيرة إيه ده أنا معيشهم هوانم والحمد لله".

وتعرض جمال يوسف لأزمة صحية عقب إصابته بمرض السرطان، وأعلن تعافيه مؤخرًا بعد تلقيه العلاج.