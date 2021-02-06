شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى ديكور مستشفى بسبب "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة نيللى كريم اليوم السبت فى ديكور مستشفى وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد فراج وآخرين من النجوم، ويستمر التصوير يوما واحدا وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من المسلسل.

وانطلق تصوير المسلسل من أسبوعين كما أن اسم العمل يعد اسما مبدئيا، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.