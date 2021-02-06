شكرا لقرائتكم خبر عن كلام فى سر النجوم.. حكاية كذبة سامية جمال على بديعة مصابنى فى بداية مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة النجوم الكثير من الأسرار التى لا يستطيعون البوح بها فى وقتها، لكنهم قد يعترفون بها بعد مرور وقت طويل عليه وتصبح من الماضى، التى صنع حياتهم وشخصيتهم وذكرياتهم وتاريخهم.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من هذه الأسرار التى باحوا بها بعد حدوثها بفترة، وهو ما سجلته مجلة الكواكب مع عدد من نجوم الزمن الجميل فى عدد نادر صدر عام 1961 ، ونشر تحت عنوان : "أسراروراء قضبان الصمت".

وفى هذا العدد كشفت الفراشة سامية جمال عن كذبة بدأت بها حياتها الفنية.

وقالت سامية جمال "كنت فى حياتى الأولى أعانى من الجوع وقسوة زوجة أبى التى كانت تتفنن فى تعذيبى لدرجة أصابت أعصابى بالانهيار الذى ظللت أعانى منه طوال حياتى".

وتابعت: "شاهدتنى إحدى الجارات وأنا أرقص أمام المرآة ونصحتنى بالذهاب للسيدة بديعة مصابنى، وذهبت إليها فعلا وكانت تجلس أمام صالتها فى شارع عماد الدين والنرجيلة فى فمها".

وكشفت الفراشة عن الكذبة التى بدأت بها مشوارها الفنى عندما قابلت بديعة مصابنى، قائلة "أبديت لها رغبتى فى أن أرقص عندها، فسألتنى: رقصتى قبل كدة؟، فأجبت أيوة، وسألتنى: فين؟، وبسرعة قلت لها كذباً أننى رقصت فى الإسكندرية فى كازينو كليوباترا".

وأكدت سامية جمال أنها لم تكن تعرف كازينو كليوباترا ولم تره فى حياتها، لكنها سمعت عنه من إحدى صديقاتها وحفظت اسمه.

وأوضحت أن بديعة مصابنى طلبت منها أن تعود ليلاً لترى رقصها، وعندما ذهبت لها سألتها إن كان لديها بدلة رقص، فأجابت بأنها نسيتها فى الإسكندرية، لكنها سوف تعود بعد أيام ومعها بدلة جديدة، وظلت 5 أيام تحاول تدبير بدلة رقص وعادت لبديعة ووقفت على المسرح لأول مرة.

كما اعترفت الفراشة بسر أخر للكواكب مؤكدة أن ظروف طفولتها منعتها من التعليم، حيث أخرجتها زوجة أبيها من المدرسة رغماً عنها، فكانت لا تجيد القراءة والكتابة ولا تعرف كيف تكتب اسمها.

وقالت سامية جمال: " لكنى بعد أن عرفت معنى أن يكون الإنسان جاهلاً ، تعلمت القراءة والكتابة، ليس فقط باللغة العربية ولكن أيضاً بالإنجليزية".

وتابعت:"انتهزت فرصة وجودى فى أمريكا وأتقنت اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة حتى أنى أصبحت أقرأ أى مجلة أو كتاب بمنتهى السهولة".