إلهام شاهين ناعية عزت العلايلي: فقدنا شخصية عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" عبر قناة "الحدث اليوم": "فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة وعظيمة، فكان رمزا للاحترام والوطنية والمبادئ"، لافتة إلى أنه كان يمثل صوت العقل لها، حيث تتلمذت على يديه منذ الصغر وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي والفني.

وتابعت: "العلايلي حقق نجاحات كثيرة في جميع مجالات الفن المختلفة، من سينما ومسرح وتليفزيون، وانتقى أعماله الفنية بدقة كبيرة ولم يشارك في أي عمل إلا عن قناعة، وجسد أدوارا مهمة وتاريخية راسخة من بينهم الاختيار والأرض والسقا مات، وكان يتمتع بالتفاني والصدق النابع من ضميره".

واستطردت: "أول عمل شاركت فيه كان فيلم بستان الدم مع الفنان الكبير عزت العلايلي، وكنت طالبة في الصف الثاني بالمعهد العالي للفنون المسرحية"، لافتة أن مواقفه الإنسانية كثيرة وكان يمتلك رؤية صائبة.

وأقيمت عصر الجمعة صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وأيمن عزب، وبوسي شلبى، ولبلبة، وخالد عبد الجليل، ورشوان توفيق، وغيرهم.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.