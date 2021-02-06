نيللي كريم ترقص على أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نيللي كريم، في مقطع فيديو، بصحبة أحد أصدقائها، وهما يرقصان على أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" لمحمد قماح.

ونشرت نيللي، الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلّقت: "أحاول إنشاء تيك توك مع شريكي في الجريمة خالد وليلى".

أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" غناء المطرب محمد قماح، وتم تصويرها في حديقة "زد بارك" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية خالد رؤوف، جيتار هيثم الشراقي، طبلة وبونجس حازم زيدان، وإخراج إيهاب بهجت.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد، إنتاج جمال العدل، ويشاركها في بطولته: تارا عماد ومصطفى درويش وعدد من الفنانين.