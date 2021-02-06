"كان عايز يعيد مسرحية البكوات".. لقاء سويدان تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة لقاء سويدان، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكشفت سويدان، عبر حسابها على إنستجرام، تفاصيل آخر مكالمة جمعتهما، قائلة: "بجد هتوحشني يا أستاذ عزت.. يا اللي الضحكة دايما كانت بتميزك".

وأضافت: "لسه كنا بنتكلم من أسبوع وبتحكيلي عن تحمسك تعيد مسرحية (البكوات)، وبتوعدني إنك هتيجي تشوف عرض (سيد درويش).. في رحمة الله.. بحبك وإلى لقاء".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي، الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.