"ألذ واحد عرفته".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لوالده الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

ونشر الفيشاوي، صورة تجمع والده بوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "وحشتني أوي يا طيب يا محترم.. يا ألذ واحد عرفته.. إلى أن نلتقي إن شاء الله".

الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، توفي يوم 25 يوليو 2019، عقب دخوله غيبوبة كبدية، تاركًا ميراثا هائلا للفن المصري بمشاركته في نحو 148 فيلما و71 مسلسلا و14 مسرحية.

ومن جانب آخر؛ ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة النجوم: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.