"لروحك الرحمة والسلام".. سلاف فواخرجي تنعي عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة سلاف فواخرجي، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتبت فواخرجي، عبر حسابها على تويتر: "أن تكون نجماً.. لا يعني أن تكون مشهورًا.. أن تكون نجماً.. ليس شرطاً أن تكون أستاذاً.. بل أن تشعر من حولك أنهم أساتذة وأنت التلميذ".

وأضافت: "عزت العلايلي.. لروحك الرحمة والسلام أيها النجم، وأفتخر بمعرفتك.. وليت كل النجوم نجوم".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم العلايلي، الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.