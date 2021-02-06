"صام بسببها 7 أيام".. محمد هنيدي يروي قصة صورة تجمعه بـ أشرف عبد الباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان محمد هنيدي، قصة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه مع الفنان أشرف عبد الباقي بأحد الأعمال الفنية.

ونشر هنيدي، الصورة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أهلاً.. عايز أحكي لكم عن الصورة دي، ومش كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة كلها.. أشرف عشان يركب الميكاب المعقد ده والشنب ده احتاج أكتر من 18 ساعة ميكاب، فقرر إنه يفضل بالشنب طول فترة التصوير وهي أسبوع كامل".

وأضاف: "لما جه ياكل لقي الشعر بيدخل في بقه، فقرر أنه يصوم 7 أيام متواصلة طول فترة التصوير من غير ما يشرب أو ياكل عشان ميبوظش الميكاب على مدار 7 أيام.. أشرف مكنش بياكل ولا بيشرب ولا بيشم، كأنه مصاب بالكورونا بعد الشر يعني.. أما الجلابية اللي أنا لابسها دي فمورهاش أي قصة ولا أي معاناة ولا هي ولا الطربوش".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس" الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، في عام 2017.

الفيلم يشاركه في بطولته: منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج شريف عرفة.