شكرا لقرائتكم خبر عن نور عبدالله تكتب أغانى للؤى ومحمد محسن وعبدالرحمن رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى تعيشها الشاعرة نور عبد الله خلال الفترة الماضية والحالية فقد كتبت 9 أغانى للمطرب عبد الرحمن رشدى فى ألبومه الجديد "الأسئلة" وجميعها أغانى نوعية تتناول أفكار جديدة ومختلفة ومنها دويتو مع أمير عيد وآخر مع محمود الليثى.

كما تعاونت مع لؤى مؤخرا فى أغنية "آخر نسخة" من ألحان مصطفى العسال والأغنية تحمل حالة بهجة وغزل مختلف وقدمت أيضا اغنية للمطربة التونسية مروة عيسي بعنوان "قولولوا يفوق" ألحان محمد عباية.

وقالت نور عبدالله إنها كتبت أغنية جديدة خصيصا لعيد الحب ستكون مفاجأة بصوت مطرب من المطربين الشباب ، كما كشفت أيضا عن مفاجأة جديدة مع المطرب محمد محسن في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح " في قلبي مكان " وسيكون نفس فريق عمل الأغنية لحن محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف .

يذكر أن الشاعرة نور عبدالله تعد من أهم شعراء المرحلة وكتبت من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها أغنية " مشربتش من نيلها " لشيرين عبدالوهاب و"أجمل كلام" لمحمد حماقي وكلمات تتر مسلسل "ماريونت" الذى قام بتلحينه مصطفى عوض وتوزيع أسامة عبد الهادى وقام بغنائه وائل جسار ، كما كتبت نور عبد الله أغنية سنجل مع المطربة فيروز أركان بعنوان "تعباك قوى" وهى أغنية درامية من ألحان محمد النادى وتوزيع توما.