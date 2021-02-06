شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وأسرة "موسى" يعودون من أسوان بعد تصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى" من أسوان إلى القاهرة، بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل في المدينة النوبية، والتي استغرقت 4 أيام وجمعت بينه وبين عبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، ومقرر استئناف التصوير في القاهرة مباشرة.



محمد رمضان مع مؤلف ومخرج موسى

وكانت شركة سينرجى قد طرحت منذ أيام، تريلر أول قصير من مسلسل "موسى"، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك في الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رمضان من مسلسل موسى