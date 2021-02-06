وفاة كريستوفر بلامر نجم "صوت الموسيقى" عن 91 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي النجم الكندي كريستوفر بلامر، الجمعة، الذي جسد شخصية كابتن فون تراب في الفيلم الكلاسيكي "صوت الموسيقى"، توفي عن عمر ناهز 91 عاما.

وذاعت شهرة بلامر بعد أن جسد شخصية كابتن فون تراب أمام جولي أندروز في الفيلم الكلاسيكي "صوت الموسيقى" (ذا ساوند أوف ميوزيك) عام 1965.



وقالت أندروز في بيان "فقد العالم اليوم ممثلا بارعا وفقدت صديقا عزيزا...أقدر ذكريات عملنا معا وكل الفكاهة والمرح التي شاركناها على مر السنين".





وتوفي بلامر بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت وكانت زوجته إيلين تيلور إلى جانبه.

وقال مدير أعمال النجم بلامر، لو بيت، في بيان: "كان كريس رجلا غير عادي أحب واحترم مهنته بعمق وكان يتحلى بأخلاق الزمن القديم وروح الدعابة التي تنتقد الذات وموسيقى الكلمات".





وكُرم بلامر عن أعماله المسرحية والتلفزيونية والسينمائية المتنوعة في مسيرة امتدت لأكثر من 6 عقود.

واشتهر بدوره في فيلم (ذا ساوند أوف ميوزيك)، الذي تفوق آنذاك على الفيلم الكلاسيكي الشهير "ذهب مع الريح" (جون ويذ ذا ويند) (1939) ليصبح أعلى الأفلام من حيث الإيرادات على الإطلاق.

وازدهر بلامر في سلسلة من الأدوار الثقيلة بعد سن السبعين، وهي فترة عادة ما يخبو فيها نجم معظم الممثلين.

وفي سن الـ82، أصبح أكبر ممثل يحصل على جائزة الأوسكار عندما فاز عن دوره كممثل مساعد في فيلم "مبتدئون" (بيجنرز) كرجل مسن يعلن أنه مثلي.