عمر عبدالعزيز لـ"الخليج 365": عزت العلايلي مات بطريقة جميلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المخرج المصري عمر عبدالعزيز إنَّ علاقته بالفنان عزت العلايلي بدأت منذ الستينيات، وإنَّ رحيله أمر محزن وقاس.

وأضاف عبدالعزيز لـ"الخليج 365": "أهم شيء يميّز عزت العلايلي هو أنَّه فنان مهموم بصناعة السينما، ودائماً كان يُفكِّر من أجل النهوض بهذه الصناعة، لذا أرى أننا فقدنا فناناً مهماً ومؤثراً إلى حد كبير".



وتابع: "عملت ممثلاً مع عزت العلايلي في بداية مشواري المهني، وأخرجت له 3 أعمال فنية، ومن خلال عشرتي الطويلة له اكتشفت أنَّه فنان مثفف وواعي ويمتلك موهبة استثنائية".

واختتم عبدالعزيز حديثه قائلاً: "كان لازم عزت العلايلي يموت بهذه الطريقة الجميلة، لأنه كان إنساناً رياضياً ويخاف الله، ولذا مات في فراشه بشكل مفاجئ ولم يعان من قسوة المرض".

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاماً، وترك خلفه ميراثاً كبيراً من الفن والإبداع.

حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

كما عمل في بدايته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 أمام فريد الأطرش ولبنى عبدالعزيز.

قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلماً أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري ".

كما تألق على شاشة التلفزيون وقدَّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

حصد العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.











