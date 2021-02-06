شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تطالب أسرة "عش الدبابير" بالوقوف دقيقة حدادا على روح عزت العلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أثناء تصويرها لأحداث دورها في مسلسل "عش الدبابير" بأحد الاستوديوهات في لبنان بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية ظهر أمس الجمعة، وتم تشييع جثمانه بمدينة 6 أكتوبر

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

وشيع عدد من الفنانين جثمان الفنان الراحل عزت العلايلى من مسجد المروة فى دريم لاند، وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكى ولبلبة وسوزان نجم الدين والإعلامية بوسى شلبى.

الفنان الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية